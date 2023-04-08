$79.50+0.1487.10+0.37
42 минуты назад

КНДР обвинила США в распространении ядерного оружия

Газета.Ru

Обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства КНДР Ли Чон Су сообщил, что деятельность трехстороннего оборонного альянса AUKUS (Соединенное Королевство, США и Австралия) нарушает правила нераспространения ядерного оружия.

КНДР обвинила США в распространении ядерного оружия
Фото: Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниАпарат Ради національної безпеки і оборони України

Эксперт рассказал, что альянс как продукт «новой холодной войны», который формирует угрозы, связанные с распространением ядерного оружия и способствует развитию гонки вооружений.

По его словам, которые цитирует ФАН, Соединенные Штаты Америки проявили свою «наглость», передав обогащенный уран неядерной стране – Австралии, параллельно отрицая оснащенность продаваемых Канберре подводных лодок ядерным оружием.

Армия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий