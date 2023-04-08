КНДР обвинила США в распространении ядерного оружия

Обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства КНДР Ли Чон Су сообщил, что деятельность трехстороннего оборонного альянса AUKUS (Соединенное Королевство, США и Австралия) нарушает правила нераспространения ядерного оружия.

Фото: Апарат Ради національної безпеки і оборони України Апарат Ради національної безпеки і оборони України

Эксперт рассказал, что альянс как продукт «новой холодной войны», который формирует угрозы, связанные с распространением ядерного оружия и способствует развитию гонки вооружений.