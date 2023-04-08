КНДР обвинила США в распространении ядерного оружия

Обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства КНДР Ли Чон Су сообщил, что деятельность трехстороннего оборонного альянса AUKUS (Соединенное Королевство, США и Австралия) нарушает правила нераспространения ядерного оружия.
Эксперт рассказал, что альянс как продукт «новой холодной войны», который формирует угрозы, связанные с распространением ядерного оружия и способствует развитию гонки вооружений.
По его словам, которые цитирует ФАН, Соединенные Штаты Америки проявили свою «наглость», передав обогащенный уран неядерной стране – Австралии, параллельно отрицая оснащенность продаваемых Канберре подводных лодок ядерным оружием.