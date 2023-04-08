Российский истребитель уничтожил контрбатарейную станцию из США под Харьковом

Российский истребитель Су-35 уничтожил в районе поселка Песчаное в Купянском районе Харьковской области станцию контрбатарейной борьбы, произведенную в США. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

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Он также сообщил, что в районе Богуславки на купянском направлении реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Торнадо-С» был нанесен совместный удар по скоплению вооружения и боевой техники 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Зыбинского, противник потерял до 20 военнослужащих и пять единиц техники.