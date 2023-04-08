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35 минут назад

Российский истребитель уничтожил контрбатарейную станцию из США под Харьковом

Lenta.ru

Российский истребитель Су-35 уничтожил в районе поселка Песчаное в Купянском районе Харьковской области станцию контрбатарейной борьбы, произведенную в США. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Российский истребитель уничтожил контрбатарейную станцию из США под Харьковом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он также сообщил, что в районе Богуславки на купянском направлении реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Торнадо-С» был нанесен совместный удар по скоплению вооружения и боевой техники 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Зыбинского, противник потерял до 20 военнослужащих и пять единиц техники.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили на купянском направлении до 30 бойцов ВСУ. Помимо живой силы также были поражены два автомобиля и одна гаубица Д-30.

Армия,Сергей Зыбинский,Игорь Конашенков,
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