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7 минут назад

Армия Израиля сообщила об обстреле неизвестными военного поста на Западном берегу

ТАСС

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в субботу об обстреле неизвестными военного поста на Западном берегу реки Иордан.

Армия Израиля сообщила об обстреле военного поста на Западном берегу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Ночью в субботу из проезжающего автомобиля велась стрельба в сторону военного поста недалеко от населенного пункта Ябад (палестинская деревня близ города Дженин на Западном берегу - прим. ТАСС). Солдаты, которые осуществляли рутинную деятельность в этом районе, открыли огонь по нападавшим. Зафиксировано попадание по автомобилю. Информации о ранениях среди военнослужащих не поступало", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Военные добавили, что солдаты ведут поиски нападавших.

Армия,ЦАХАЛ,
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