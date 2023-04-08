Армия Израиля сообщила об обстреле военного поста на Западном берегу

"Ночью в субботу из проезжающего автомобиля велась стрельба в сторону военного поста недалеко от населенного пункта Ябад (палестинская деревня близ города Дженин на Западном берегу - прим. ТАСС). Солдаты, которые осуществляли рутинную деятельность в этом районе, открыли огонь по нападавшим. Зафиксировано попадание по автомобилю. Информации о ранениях среди военнослужащих не поступало", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.