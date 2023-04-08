Омбудсмен Морозова: Киев затягивает обмен пленными с ДНР

Киев затягивает процесс обмена пленными с Донецкой народной республикой (ДНР), заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Она отметила, что переговоры об обмене проходят крайне тяжело и украинская сторона только усложняет этот процесс. Морозова отметила, что в настоящее время трудно назвать точную дату и количество участников следующего обмена. Однако она убеждена, что компетентные органы прилагают усилия для освобождения военнослужащих.
В конце марта уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова заявила о срыве очередного срывает обмена пленными между Россией и Украиной. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.