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44 минуты назад

Омбудсмен Морозова: Киев затягивает обмен пленными с ДНР

Газета.Ruиещё 1

Киев затягивает процесс обмена пленными с Донецкой народной республикой (ДНР), заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен Морозова: Киев затягивает обмен пленными с ДНР
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

Она отметила, что переговоры об обмене проходят крайне тяжело и украинская сторона только усложняет этот процесс. Морозова отметила, что в настоящее время трудно назвать точную дату и количество участников следующего обмена. Однако она убеждена, что компетентные органы прилагают усилия для освобождения военнослужащих.

В конце марта уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова заявила о срыве очередного срывает обмена пленными между Россией и Украиной. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Армия,Дарья Морозова,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,
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