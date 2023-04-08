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31 минуту назад

Вооруженные силы Китая проведут военные учения в акваториях рядом с Тайванем

ТАСС

Вооруженные силы КНР 8-10 апреля проведут военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань. Об этом заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

ВС КНР проведут военные учения в акваториях рядом с Тайванем
Фото: ТАССТАСС

"8-10 апреля по пекинскому времени НОАК проведет учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от Тайваня", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети WeChat.

В нем уточняется, что учения будут проходить под названием "Объединенный острый меч" (Lianhe Lijian). Параллельно запланировано патрулирование вокруг острова.

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