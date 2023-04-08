В КНДР назвали альянс AUKUS разрушителем режима ядерного нераспространения

Военный альянс AUKUS (Австралия, Великобритания и США) своим решением о передаче австралийской стороне атомных подводных лодок разрушает международный режим ядерного нераспространения и провоцирует новую гонку вооружений. Такое мнение выразил обозреватель по международным вопросам Ли Чон Су в статье, опубликованной в субботу Центральным телеграфным агентством Кореи.

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"Передача оружейного высокообогащенного урана безъядерной Австралии - это очевидный факт распространения ядерного оружия США и Великобританией, которые являются ядерными державами и участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Несмотря на это, США, Великобритания и Австралия упорствуют, что подводные лодки не оснащены ракетами с ядерной боеголовкой, поэтому их передача не будет нарушением международного режима нераспространения. Наглость и самоуверенность США как государства, впервые в мире применившего ядерное оружие, и как крупнейшей в мире ядерной державы дошли до такого предела, что они по своему усмотрению выдают пропуск в ядерный клуб", - считает эксперт.

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По его словам, подобные действия означают, что AUKUS - это "продукт новой холодной войны и разрушитель международного режима ядерного нераспространения". "В Азиатско-Тихоокеанском регионе никто не засматривается с вожделением на территорию Австралии, расположенной далеко в центре океана. Тем не менее Австралия расходует астрономические денежные средства для закупки атомных подводных лодок. Факты говорят о том, что и в нынешнем веке, как в прошлом, гонка вооружений в региональном или мировом масштабе всегда исходит из увеличения военных расходов США и их союзников", - констатировал Ли Чон Су.

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот осенью 2021 года после сообщения о заключении военного альянса с Великобританией и США. В марте 2023 года партнерством был принят трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. В его рамках к 2027 году в Австралии будут размещены пять атомных подводных лодок ВМС США и Великобритании. С 2033 года для австралийских ВМС будут приобретены три американские подлодки класса Virginia, а к началу 2040-х годов Великобритания построит для Австралии первую субмарину нового класса SSN-AUKUS (дальнейшее производство к 2042 году будет перенесено в Аделаиду).