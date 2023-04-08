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38 минут назад

Китай и Франция договорились углублять диалог по обмену межу военными

Газета.Ru

Китай и Франция договорили об углублении диалога между вооруженными силами двух стран. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", в распоряжении которого оказалось совместное заявление двух стран.

Китай и Франция договорились углублять диалог по обмену межу военными
Фото: Thibault Camus/APThibault Camus/AP

"Китай и Франция договорились углублять взаимодействие по стратегическим вопросам, особенно углублять диалог между Южной зоной боевого командования НОАК и Тихоокеанской зоной командования французской армии, а также укреплять взаимопонимание по вопросам международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону подготовить план по урегулированию ситуации на Украине и пообещал, что поддержит его. Си Цзиньпин подчеркнул, что стороны конфликта должны взять на себя ответственность и пойти навстречу друг другу. В феврале Китай опубликовал свое видение урегулирования украинского кризиса. План КНР содержит 12 пунктов, в нем говорится о необходимости соблюдать суверенитет всех стран, остановить гонку вооружений, боевые действия и начать мирные переговоры. Китайская концепция не затронула гарантии безопасности для Москвы и Киева и варианты решения территориальных споров.

Армия,Эммануэль Макрон,Цзиньпин Си,
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