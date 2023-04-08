КНДР еще раз испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник

Северная Корея с 4 по 7 апреля провела испытание системы подводного стратегического вооружения Haeil 2, которая способна нести ядерное оружие. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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Как заявили в агентстве, ядерный радиоуправляемый аппарат для подводной атаки, задействованный в испытании 4 апреля в Качжинском порту уезда Кымя провинции Южный Хамгён, за 71 час и 6 минут поплыл в море по траектории, протяженностью 1000 километров. 7 апреля беспилотник прибыл к месту перед Рёндэском портом города Танчхон провинции Южный Хамгён, "где его испытательная боеголовка точно взорвалась под водой".

В результате испытания, отметили в ЦТАК, в полном объеме проверены надежность системы подводного стратегического вооружения и ее способность "к нанесению смертельного удара". Данная система необходима для сдерживания наращивающихся военных действий противника, ликвидации угрозы и защиты КНДР, добавили в агентстве.