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1 час назад

КНДР с 4 по 7 апреля испытала подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие

Газета.Ruиещё 2

Северная Корея с 4 по 7 апреля провела испытание системы подводного стратегического вооружения Haeil 2, которая способна нести ядерное оружие. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

КНДР еще раз испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в агентстве, ядерный радиоуправляемый аппарат для подводной атаки, задействованный в испытании 4 апреля в Качжинском порту уезда Кымя провинции Южный Хамгён, за 71 час и 6 минут поплыл в море по траектории, протяженностью 1000 километров. 7 апреля беспилотник прибыл к месту перед Рёндэском портом города Танчхон провинции Южный Хамгён, "где его испытательная боеголовка точно взорвалась под водой".

В результате испытания, отметили в ЦТАК, в полном объеме проверены надежность системы подводного стратегического вооружения и ее способность "к нанесению смертельного удара". Данная система необходима для сдерживания наращивающихся военных действий противника, ликвидации угрозы и защиты КНДР, добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что КНДР 25-27 марта вновь испытала подводный ядерный беспилотник.

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