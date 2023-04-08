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56 минут назад

Минобороны предупредило о масштабной провокации Киева

Lenta.ru

Минобороны РФ предупредило о подготовке Киевом масштабной провокации с целью дискредитации России на международной арене. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны предупредило о масштабной провокации Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что подготовка информационной акции осуществляется под руководством офиса президента Украины Владимира Зеленского. По данным гумштаба, цель провокации — отвлечь внимание мирового сообщества от фактов Организации объединенных наций (ООН) про военные преступления украинских военных.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти в наступление в период с мая по октябрь. По его мнению, выжидательная позиция Киева связана с тем, что военная техника Запада не приспособлена для ведения боевых действий в некомфортных условиях при распутице.

Армия,Владимир Зеленский,Виктор Бондарев,Минобороны России,Совет Федерации,ООН,
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