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1 час назад

В Екатеринбурге в ДТП погиб вернувшийся с Украины боец ЧВК "Вагнер"

Газета.Ru

В Екатеринбурге в ДТП погиб вернувшийся с СВО боец ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает E1.RU. Инцидент произошел рано утром 4 апреля на улице Амундсена. В результате столкновения автомобиля Renault Logan и грузовика погиб пассажир легкового авто 28-летний Илья Савчук, который вернулся с Украины 20 марта. По данным источника, за рулем Renault Logan находился друг детства погибшего — 29-летний Артем Якунин. После случившегося Якунин скрылся с места ДТП. Вскоре виновника аварии задержали. Оказалось, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Спустя некоторое время близкие погибшего военнослужащего сообщили, что Якунин принес им свои извинения. Ранее стало известно, что в Волгограде обнаружили тело бойца ЧВК "Вагнер" Руслана Ахмедова, который должен был вернуться в Дагестан после участия в СВО.

В Екатеринбурге в ДТП погиб вернувшийся с Украины боец ЧВК "Вагнер"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Руслан Ахмедов,
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