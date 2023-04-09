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59 минут назад

Появилось видео удара по используемому ВСУ мосту для атак Брянской области

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Летчики Западного военного округа с помощью истребителей Су-34 нанесли удар по мосту через реку Судость в Черниговской области Украины, по нему украинская армия заходила в Брянскую область. Соответствующее видео опубликовал российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

На записи виден инфраструктурный объект, окруженный лесной местностью, а далее — полет снаряда. В результате попадания боеприпаса над ним поднялся большой столб дыма.

Как отреагировали западные СМИ на нападение украинских диверсантов в Брянской области

Уточняется, мост расположен в районе села Гремяч. В результате удара российских сил он был значительно поврежден, пишет военкор. Поддубный подчеркнул, что диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали мост для выдвижения на территорию России и атак на жителей Брянской области.

Ранее сообщалось, что следователи Следственного комитета России (СКР) расследуют факты обстрелов Белгородской области и Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Украины. Как отмечается, атаке подверглись села Архангельское и Ржавец российского приграничного региона, что привело к разрушению жилых домов.

Армия,Видео,Евгений Поддубный,Следственный комитет,
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