Российские противотанковые ракетные комплексы уничтожат украинские Leopard и Abrams в случае наступления ВСУ. Такое мнение у себя на YouTube-канале высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макрегор, передает «РИА Новости».

© Официальный сайт президента Украины

По его словам, РФ имеет несколько ракетных установок, одной из которых является «Корнет» с дальность полета ракет около пяти тысяч метров и больше.

«Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — отметил Макгрегор.

Он напомнил, что данную установку в действии на Западе уже видели. Это произошло в Сирии, когда немецкий Leopard столкнулся с противотанковых комплексом РФ. Дуэли с «Корнет» танк ФРГ пережить не смог, подчеркнул Макгрегор.