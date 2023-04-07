Экс-советник главы Пентагона предрек исход танкового наступления ВСУ
Российские противотанковые ракетные комплексы уничтожат украинские Leopard и Abrams в случае наступления ВСУ. Такое мнение у себя на YouTube-канале высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макрегор, передает «РИА Новости».
По его словам, РФ имеет несколько ракетных установок, одной из которых является «Корнет» с дальность полета ракет около пяти тысяч метров и больше.
«Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — отметил Макгрегор.
Он напомнил, что данную установку в действии на Западе уже видели. Это произошло в Сирии, когда немецкий Leopard столкнулся с противотанковых комплексом РФ. Дуэли с «Корнет» танк ФРГ пережить не смог, подчеркнул Макгрегор.
Ранее Reuters сообщал, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад для контрнаступления. Одним из направлений удара эксперты называют Запорожскую область, которая нужна ВСУ для выхода к побережью Азовского моря и перекрытия сухопутного коридора в Крым.