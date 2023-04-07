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12 минут назад

В Польше приступили к ремонту украинских танков

Lenta.ru

В Польше на механическом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64. Об этом сообщила Польская оружейная группа (PGZ).

В Польше приступили к ремонту украинских танков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Соответствующее соглашение концерн «Укроборонпром» подписал с компанией PGZ. В соответствии с договоренностями, Т-64 будут отремонтированы, обслужены и приведены в полную работоспособность.

В дальнейшем завод может заняться ремонтом и других украинских танков.

«Наша компания готова создать центр по ремонту бронетехники, используемой украинской армией», — отметила глава Bumar-Labedy Эдита Шиманська.

Ранее Киев договорился с Варшавой о производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Их используют в гладкоствольных пушках советских основных боевых танков второго поколения Т-64Б, Т-72, Т-80 и их модификациях.

Армия,Укроборонпром,
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