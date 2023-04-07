В Конгрессе США призвали рассмотреть возможность отправки Украине истребителей

Член палаты представителей от Республиканской партии Мики Шерилл заявила, что Белому дому нужно изучить перспективу поставок на Украину современных истребителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

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При этом она также отметила, что данный вопрос может занять много времени.

«Я, безусловно, считаю, что мы должны изучить данный вопрос и гарантировать, что мы делаем все возможное, дабы поддержать их (Украину)», – добавила Шерилл.

По её словам, Вашингтон каждый раз внимательно изучает актуальные потребности Украины.

«Я, безусловно, положительно отношусь к отправке истребителей, основываясь на данных расчетах и представлениях о том, что должно стать оптимальным следующим шагом», – подчеркнула Шерилл.