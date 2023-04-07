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1 час назад

Израиль призвал в армию специалистов по работе с ПВО из числа резервистов

Елена Прошина

Начальник Генштаба Израиля Герци Халеви отдал распоряжение о призыве резервистов, которые проходили специализацию на работе с системами противовоздушной обороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Израиль объявил о призыве резервистов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что необходимое число призывников озвучено не было. Кроме специалистов по ПВО, из запаса будут призваны пилоты истребителей, а также операторы БПЛА.

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Это решение приняли во время заседания кабмина Израиля, на котором обсуждались недавние обстрелы Израиля со стороны сектора Газа и Ливана. Израильские военные обвинили в этих атаках палестинское движение ХАМАС.

Армия,В мире,Хамас,
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