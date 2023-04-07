Израиль объявил о призыве резервистов

Начальник Генштаба Израиля Герци Халеви отдал распоряжение о призыве резервистов, которые проходили специализацию на работе с системами противовоздушной обороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что необходимое число призывников озвучено не было. Кроме специалистов по ПВО, из запаса будут призваны пилоты истребителей, а также операторы БПЛА.