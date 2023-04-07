В Совфеде назвали сроки вероятного контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти в наступление в период с мая по октябрь. О сроках вероятного контрнаступления украинской армии порассуждал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, чьи слова приводит ТАСС.

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По его мнению, выжидательная позиция Киева связана с тем, что военная техника Запада не приспособлена для ведения боевых действий в некомфортных условиях при распутице.

«Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна», — пояснил сенатор.

При этом он отметил, что Россию не запугать и не принудить к невыгодному миру на условиях Украины. Москва готова к любым вызовам со стороны противника, считает член Совфеда.