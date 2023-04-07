$79.50+0.1487.10+0.37
12 минут назад

В Совфеде назвали сроки вероятного контрнаступления ВСУ

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти в наступление в период с мая по октябрь. О сроках вероятного контрнаступления украинской армии порассуждал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, чьи слова приводит ТАСС.

В Совфеде назвали сроки вероятного контрнаступления ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его мнению, выжидательная позиция Киева связана с тем, что военная техника Запада не приспособлена для ведения боевых действий в некомфортных условиях при распутице.

«Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна», — пояснил сенатор.

При этом он отметил, что Россию не запугать и не принудить к невыгодному миру на условиях Украины. Москва готова к любым вызовам со стороны противника, считает член Совфеда.

Ранее американский госсекретарь раскрыл сроки начала наступления ВСУ. По его данным, наступление украинских войск на передовой может начаться в ближайшие недели. Блинкен подчеркнул, что целью стран, поддерживающих Украину в конфликте, является помощь в подготовке наступления и наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала государства.

Армия,Виктор Бондарев,Совет Федерации,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий