Комбат ДНР призвал увеличить численность российских войск

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский призвал увеличить численность российских войск для подготовки к возможному контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом комбат написал в Telegram.

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Ходаковский описал ситуацию в батальоне «Восток». Там, по его словам, появляются новые подразделения, которые способны организовать несколько линий обороны. Однако, уточнил комбат, остается наладить взаимодействие.

«Все понимают, что численность — не всегда решающий показатель. Сейчас нужно сконцентрировать внимание на этой задаче, и тогда у нас появятся основания говорить, что время перед наступлением противника мы зря не теряли», — заявил военный.

Ранее Ходаковский заявил об отбитой двумя бывшими украинскими сотрудниками ГАИ атаке ВСУ. По его словам, вместе с полицейскими находился тяжелораненый морской пехотинец. Они стойко держались и бились, пока противник не отступил, и лишь после этого приступили к эвакуации бойца.