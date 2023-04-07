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29 минут назад

Комбат ДНР призвал увеличить численность российских войск

Lenta.ru

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский призвал увеличить численность российских войск для подготовки к возможному контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом комбат написал в Telegram.

Комбат ДНР призвал увеличить численность российских войск
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ходаковский описал ситуацию в батальоне «Восток». Там, по его словам, появляются новые подразделения, которые способны организовать несколько линий обороны. Однако, уточнил комбат, остается наладить взаимодействие.

«Все понимают, что численность — не всегда решающий показатель. Сейчас нужно сконцентрировать внимание на этой задаче, и тогда у нас появятся основания говорить, что время перед наступлением противника мы зря не теряли», — заявил военный.

Ранее Ходаковский заявил об отбитой двумя бывшими украинскими сотрудниками ГАИ атаке ВСУ. По его словам, вместе с полицейскими находился тяжелораненый морской пехотинец. Они стойко держались и бились, пока противник не отступил, и лишь после этого приступили к эвакуации бойца.

Он уточнил, что стражи порядка ранее подчинялись Киеву, но после перехода территорий под контроль российских войск не стали уходить с отступающими ВСУ.

Армия,Александр Ходаковский,Росгвардия,ГИБДД,
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