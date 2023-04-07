Стало известно о продвижении ЧВК «Вагнер» к западным районам Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются от центра Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине , — Бахмут) к западным окраинам города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости .

«Чуть дальше на север, в паре домов от нас, находится главная администрация, она также под нашим контролем», — рассказал один из бойцов, находящийся рядом с администрацией центрального района Артемовска.

Здание администрации самого города, по словам российских военных, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали при отступлении. Это, по мнению «вагнеровцев», было сделано в том числе с пропагандистской целью, дабы над ним не водрузили российский флаг. Также тактика подрыва высотных зданий избрана ВСУ для того, чтобы ЧВК «Вагнер» не занимала господствующие высоты.