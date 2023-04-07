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14 минут назад

Стало известно о подготовке Украины к крупнейшей мобилизации граждан

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Украина готовится к самой крупной мобилизации с начала российской специальной военной операции для весеннего контрнаступления. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса.

Стало известно о подготовке Украины к крупнейшей мобилизации граждан
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как стало известно телеканалу, мобилизация будет превышать осеннюю 2022 года в два раза. По словам аналитика, ожидаемое наступление может состояться в течение следующих двух месяцев. Баррос отметил, что Киев сформировал отдельную бригаду, которая будет руководить предстоящим контрнаступлением.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти в наступление в период с мая по октябрь. По его мнению, выжидательная позиция Киева связана с тем, что военная техника Запада не приспособлена для ведения боевых действий в некомфортных условиях при распутице.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление ВСУ на фронте может начаться в ближайшие недели. Дипломат отметил, что в вопросе возвращения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, так как в стране демократический режим.

Армия,Энтони Блинкен,Виктор Бондарев,Совет Федерации,
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