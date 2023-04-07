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30 минут назад

Американский разведчик призвал наемников уезжать с Украины

Lenta.ru

Иностранным наемникам следует как можно скорее покинуть Украину. С таким призывом к военнослужащим обратился офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский разведчик призвал наемников уезжать с Украины
Фото: lenta.rulenta.ru

Американский разведчик предупредил, что оставшиеся на территории республики военные с большой вероятностью могут погибнуть. «Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо. Погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь», — заявил Риттер.

Раннее Риттер предположил, что конфликт на Украине завершится летом 2023 года после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам экс-разведчика, Киев бросил все свои ресурсы на Артемовск (украинское название — Бахмут).

При этом Риттер допустил, что специальная военная операция (СВО) может завершиться и раньше в связи с разгромом ВСУ. Бывший разведчик считает, что огромные потери ВСУ окажут существенное влияние на положение дел на фронте, что приведет к поражению украинской стороны.

Армия,Скотт Риттер,
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