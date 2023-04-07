Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что целью этой подделки является срыв контрнаступления ВСУ. Но "настоящие планы" скоро будут видны на поле, сказал он.

Напомним, ранее газета New York Times сообщила, что в Сети появились секретные материалы с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. В них, в частности, указано, сколько бригад будут готовы к 31 марта и к 30 апреля. При этом в документах нет конкретных планов боевых действий. Утечку расследует Пентагон. Специалисты пытаются удалить материалы из Сети.