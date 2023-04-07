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58 минут назад

Офис Зеленского назвал фотошопом слитые в Сеть документы США и НАТО о наступлении ВСУ

Российская Газета

Украинские власти заявили, что слив секретных планов США и НАТО по контрнаступлению ВСУ является фотошопом.

Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что целью этой подделки является срыв контрнаступления ВСУ. Но "настоящие планы" скоро будут видны на поле, сказал он.

Напомним, ранее газета New York Times сообщила, что в Сети появились секретные материалы с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. В них, в частности, указано, сколько бригад будут готовы к 31 марта и к 30 апреля. При этом в документах нет конкретных планов боевых действий. Утечку расследует Пентагон. Специалисты пытаются удалить материалы из Сети.

Госсекретарь США назвал сроки украинского контрнаступления

Между тем глава Госдепартамента США Блинкен заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели.

Армия,Видео,СВО,Михаил Подоляк,НАТО,Госдеп США,Пентагон,
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