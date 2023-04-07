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34 минуты назад

В Минобороны обвинили Запад в подготовке провокации с биооружием на Украине

Парламентская газета

С 24 по 26 апреля в Варшаве пройдут сборы, под видом которых может пройти подготовка к организации провокации с применением биологического оружия, для этого США задействует потенциал ученых. Об этом в пятницу в ходе брифинга рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В Минобороны обвинили Запад в подготовке провокации с биооружием на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно опубликованной в Telegram-канале Минобороны РФ видеозаписи выступления, в Украинском научно-техническом центре проводится отбор на образовательные курсы, причем обязательным условием участия является наличие опыта в исследованиях двойного назначения.

«В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве…Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против Российской Федерации», — отметил Кириллов.

При этом, по его словам, на сборах участникам предложат продолжить работу над закрытыми проектами на территории Украины или за ее пределами.

«Для реализации поставленных задач управление по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) задействует потенциал ученых-биологов не только из Украины, но и государств Средней Азии и Закавказья», — подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Ранее в Минобороны сообщили, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине. При этом существует риск распространения опасных патогенов в районах расположения биологических лабораторий, предостерегли в оборонном ведомстве.

Армия,Игорь Кириллов,Минобороны России,
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