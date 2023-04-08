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21 минуту назад

Корабли военно-морской группы НАТО зашли в порт Таллина

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Боевые корабли военно-морской группы НАТО зашли в Таллинский порт. Речь о кораблях ВМС Германии и Португалии.

Корабли военно-морской группы НАТО зашли в порт Таллина
Фото: Hauke-Christian Dittrich, dpa, GlobalLookPressHauke-Christian Dittrich, dpa, GlobalLookPress

«В Старую гавань Таллинна зашли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО - корабль ВМС Германии типа Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern и фрегат ВМС Португалии типа Karel Doorman Bartolomeu Dias», - говорится в сообщении национального гостелерадио ERR.

Данный визит призван продемонстрировать решимость и готовность эффективно защитить каждого члена Североатлантического альянса, сообщил портал. Военно-морские группы НАТО являются оперативными соединениями, готовыми в любое время проводить операции в интересах альянса.

Ранее стало известно, что фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся из похода по Средиземному морю, который стартовал в январе 2022 года. Морское путешествие фрегата стало самым продолжительным в истории Северного флота, моряки покинули родные берега на 420 суток.

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