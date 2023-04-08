Корабли военно-морской группы НАТО зашли в порт Таллина

Боевые корабли военно-морской группы НАТО зашли в Таллинский порт. Речь о кораблях ВМС Германии и Португалии .

Данный визит призван продемонстрировать решимость и готовность эффективно защитить каждого члена Североатлантического альянса, сообщил портал. Военно-морские группы НАТО являются оперативными соединениями, готовыми в любое время проводить операции в интересах альянса.

Ранее стало известно, что фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся из похода по Средиземному морю, который стартовал в январе 2022 года. Морское путешествие фрегата стало самым продолжительным в истории Северного флота, моряки покинули родные берега на 420 суток.