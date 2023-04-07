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7 минут назад

Кипр отказался поставлять оружие Украине

Российская Газета

Власти Кипра не намерены предоставлять вооружение Украине, но готовы оказывать гуманитарную помощь и обучать военных, заявил официальный представитель правительства островного государства Константинос Летимпиотис в интервью местному радио RIK, передает РИА Новости.

Кипр отказался поставлять оружие Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Республика Кипр ясно дала понять, что не будет вносить вклад в военный компонент, поскольку Кипр ни при каких обстоятельствах не может оставаться без вооружений", - приводит издание слова Летимпиотиса.

В пятницу на Кипр прибыл министр обороны Украины Алексей Резников для переговоров со своим коллегой из Никосии Михалисом Йоргалласом.

Комментируя ход встречи, официальный представитель правительства рассказал, что стороны обсуждают только обмен знаниями в вопросах обучения военных, тема поставок вооружения не затрагивается.

Армия,Алексей Резников,
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