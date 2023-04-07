ПВО РФ за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой Народной Республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Ремовка Запорожской области", - сказал он.