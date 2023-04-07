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12 минут назад

Появились снимки обнаруженного под Курском украинского беспилотника

Lenta.ru

Опубликованы снимки обнаруженного под Курском беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лелека-100». Фото появились в Telegram-канале Mash в пятницу, 7 апреля.

Появились снимки обнаруженного под Курском беспилотника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался разведать информацию о позициях российской техники, чтобы потом вести минометные обстрелы. Дрон был обнаружен и посажен на землю.

Телеграм-канал Mash

Изучением БПЛА занимаются специалисты.

5 апреля упавший дрон нашли в промышленной зоне под Москвой. При первичном осмотре сотрудниками полиции установлено, что он самодельный, с многочисленными следами ремонта и не имеет следов взрывчатки.

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