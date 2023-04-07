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В ДНР сообщили об ударе украинских военных по Макеевке из РСЗО

Подразделения украинской армии в пятницу нанесли удар по Макеевке в ДНР, выпустив по городу 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ДНР сообщили об ударе украинских военных по Макеевке из РСЗО
© globallookpress.com

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению Макеевки (Червоногвардейский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется.

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