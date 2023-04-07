В ДНР сообщили об ударе украинских военных по Макеевке из РСЗО

Подразделения украинской армии в пятницу нанесли удар по Макеевке в ДНР, выпустив по городу 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.