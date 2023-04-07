Мобилизация: последние новости на сегодня 7 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

В Бурятии мобилизованного осудили условно за попытку убить другого военного

В Бурятии мобилизованного военнослужащего осудили условно за попытку зарезать сослуживца. Об этом пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на Улан-Удэнский гарнизонный военный суд.

В ночь на 15 ноября Алексей Полянский пошел в сауну вместе с сослуживцами. Один из военнослужащих обвинил его в краже телефона и ударил по лицу. Позже телефон вернул администратор сауны. Полянский захотел выплеснуть обиду на сослуживца в казарме и напал на него. В процессе боя он выхватил нож и ударил солдата в живот. Пострадавшего немедленно доставили в медицинское подразделение, его удалось спасти.

Следствие признало Алексея Полянского виновным, ему назначили 3 года условно. Осужденный заплатил пострадавшему 50 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск пострадавшего на 450 тысяч рублей.

Мобилизованные из Курской области приехали в отпуск из зоны боевых действий

Военнослужащие из Курской области, призванные на фронт в рамках частичной мобилизации, вернулись на родину на время отпуска. Они будут отдыхать две недели, после чего вернутся в зону проведения боевых действий, пишет «Курская правда».

В настоящее время в регион прибыли 16 мобилизованных солдат. В ближайшее время сюда же прибудут еще несколько групп.

В сети выйдет художественный сериал «Мобилизация»

Первый российский художественный сериал о боевых действиях на территории Украины выйдет в Telegram-канале «Катруся» с 21 апреля. Серии будут выходить ежедневно, пишет «Подмосковье сегодня».