Спецоперация на Украине 7 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 апреля 2023 года.

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Российские бойцы взяли центр Артемовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли прорваться до центра Артемовска (украинское название — Бахмут) и взять под контроль городскую администрацию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.

Военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что юридически Артемовск теперь находится под контролем российской стороны. Он выразил уверенность, что войска РФ в скором времени полностью вытеснят украинских военнослужащих из города. Он добавил, что не хотел снова идти на штурм, но не смог отказать бойцам «Вагнера».

«Вечеринка удалась на славу, летело все подряд и густо», — написал Пегов.

МО РФ рассказало об уничтожении ВСУ 14 своих военных, сдавшихся в плен под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали 14 украинских солдат, которые сдались в плен российским военным под Авдеевкой. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

По его словам, власти Киева намеренно ликвидируют собственных солдат артиллерийским огнем, чтобы не допустить попыток сдачи занимаемых позиций и отступления под натиском Вооруженных сил РФ.

Конашенков рассказал, что 5 апреля в районе населенного пункта Авдеевка ДНР российские военнослужащие пытались захватить опорный пункт противника. Командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился к российскому командованию по открытому каналу радиосвязи и сообщил о желании сдаться. Российские солдаты прекратили огонь и разместили пленных в блиндаже, намереваясь вывезти в тыл следующим утром. Ночью артиллерия Украины открыла по блиндажу шквальный огонь, использовав около 300 снарядов.

«В результате намеренного удара артиллерии ВСУ вcе четырнадцать сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты», — заявил Конашенков.

В Донецке в результате обстрела погибли девять человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Калининский район Донецка. В результате этой атаки девять мирных жителей погибли. Об этом сообщает ИА «Новороссия» со ссылкой на информацию военного корреспондента Андрея Руденко.