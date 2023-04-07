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12 минут назад

Спецоперация на Украине 7 апреля: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 апреля 2023 года.

Спецоперация на Украине 7 апреля: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские бойцы взяли центр Артемовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли прорваться до центра Артемовска (украинское название — Бахмут) и взять под контроль городскую администрацию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.

Военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что юридически Артемовск теперь находится под контролем российской стороны. Он выразил уверенность, что войска РФ в скором времени полностью вытеснят украинских военнослужащих из города. Он добавил, что не хотел снова идти на штурм, но не смог отказать бойцам «Вагнера».

«Вечеринка удалась на славу, летело все подряд и густо», — написал Пегов.

МО РФ рассказало об уничтожении ВСУ 14 своих военных, сдавшихся в плен под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали 14 украинских солдат, которые сдались в плен российским военным под Авдеевкой. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

По его словам, власти Киева намеренно ликвидируют собственных солдат артиллерийским огнем, чтобы не допустить попыток сдачи занимаемых позиций и отступления под натиском Вооруженных сил РФ.

Конашенков рассказал, что 5 апреля в районе населенного пункта Авдеевка ДНР российские военнослужащие пытались захватить опорный пункт противника. Командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился к российскому командованию по открытому каналу радиосвязи и сообщил о желании сдаться. Российские солдаты прекратили огонь и разместили пленных в блиндаже, намереваясь вывезти в тыл следующим утром. Ночью артиллерия Украины открыла по блиндажу шквальный огонь, использовав около 300 снарядов.

«В результате намеренного удара артиллерии ВСУ вcе четырнадцать сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты», — заявил Конашенков.

В Донецке в результате обстрела погибли девять человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Калининский район Донецка. В результате этой атаки девять мирных жителей погибли. Об этом сообщает ИА «Новороссия» со ссылкой на информацию военного корреспондента Андрея Руденко.

Уточняется, что из Константиновки по Донецку было выпущено четыре ракеты из РСЗО. Девять мирных граждан погибли, еще семь получили ранения различной степени тяжести.

Армия,Семен Пегов,Андрей Руденко,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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