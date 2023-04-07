Израильские военные атаковали Ливан

Армия Израиля наносит удары по территории Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную страницу израильской армии в Twitter.

«Армия обороны Израиля атакует Ливан. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

Agence France-Presse также проинформировало о мощных взрывах на юге Ливана. По предварительной информации, под обстрелом оказался район Тира. До этого Израиль атаковал районы сектора Газа.