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39 минут назад

Израильские военные атаковали Ливан

Елена Прошина

Армия Израиля наносит удары по территории Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную страницу израильской армии в Twitter.

Израильские военные атаковали Ливан
Фото: flickr.comflickr.com

«Армия обороны Израиля атакует Ливан. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

Agence France-Presse также проинформировало о мощных взрывах на юге Ливана. По предварительной информации, под обстрелом оказался район Тира. До этого Израиль атаковал районы сектора Газа.

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Накануне северные районы Израиля подверглись обстрелу со стороны Ливана. Как сообщила пресс-служба армии Израиля, противник выпустил по меньшей мере 34 ракеты, противовоздушная оборона страны перехватила 25 из них.

Армия,ЦАХАЛ,
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