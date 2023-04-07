Израильские военные атаковали Ливан

Армия Израиля наносит удары по территории Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную страницу израильской армии в Twitter.
«Армия обороны Израиля атакует Ливан. Подробности последуют», — говорится в сообщении.
Agence France-Presse также проинформировало о мощных взрывах на юге Ливана. По предварительной информации, под обстрелом оказался район Тира. До этого Израиль атаковал районы сектора Газа.
Накануне северные районы Израиля подверглись обстрелу со стороны Ливана. Как сообщила пресс-служба армии Израиля, противник выпустил по меньшей мере 34 ракеты, противовоздушная оборона страны перехватила 25 из них.