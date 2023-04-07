Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе самолетов

Россия ведет работу над созданием комплексов противоспутниковй борьбы — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76. Такие данные следуют из публикации издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль».

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«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76 и боевая лазерная система «Пересвет», — говорится в материале.

Там отмечается, что о создании противоспутникового ракетного комплекса авиационного базирования разговор шел еще в 2009 году, но уже в 2018 году в интернете появились фото самолета-носителя.

«Истребитель «МиГ-31 с неизвестной ракетой черного цвета под фюзеляжем, которую в профильных изданиях расценили как макет противоспутникового боеприпаса», — добавили в агентстве.