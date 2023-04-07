Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе тяжёлого истребителя-перехватчика МиГ-31, боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолёта Ил-76, боевая лазерная система «Пересвет», — передаёт текст материала РИА Новости.