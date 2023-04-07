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59 минут назад

«Военная мысль»: Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

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Издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» сообщил, что Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76.

Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе тяжёлого истребителя-перехватчика МиГ-31, боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолёта Ил-76, боевая лазерная система «Пересвет», — передаёт текст материала РИА Новости.

5 апреля холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») сообщил, что танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ планируется оснастить комплексами активной защиты «Арена-М».

Отмечается, что данным комплексом может оснащаться любая бронетехника.

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Также сообщается, что «Арена-М» испытана иностранными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК).

Армия,Минобороны России,Ростех,
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