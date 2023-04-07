$79.50+0.1487.10+0.37

Секретные документы Пентагона по Украине утекли в сеть

В социальные сети утекли секретные материалы с описанием состояния армии Украины и планов Вашингтона и НАТО по ее дальнейшему укреплению. Министерство обороны США занялось расследованием этого инцидента. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя военного ведомства, передает РИА Новости.

Секретные документы Пентагона по Украине утекли в сеть
© ТАСС

Издание уточняет, что документы датированы началом марта. Ответственность за их распространение вменяют российским проправительственным Telegram-каналам. Однако газета не прикрепила к материалу ссылки на конкретные публикации в социальных сетях.

Уточняется, что сотрудники администрации США в данный момент пытаются удалить эти документы из социальных сетей, однако пока не добились успеха.

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос», — рассказала Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

The New York Times пишет, что один из опубликованных документов с грифом «совершенно секретно» описывает «Статус конфликта по состоянию на 1 марта». В другом есть информация о 12 украинских бригадах, которые находятся в стадии формирования. Девять из них, как пересказывает издание, обучаются и снабжаются США и другими странами НАТО. Шесть из этих бригад будут готовы к концу марта, остальные — к концу апреля. В документах утверждается, что готовность шести из девяти таких бригад ожидается к 31 марта, а остальных — к 30 апреля.

Bank of America прервал конференцию из-за Украины

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий