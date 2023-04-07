Секретные документы Пентагона по Украине утекли в сеть

В социальные сети утекли секретные материалы с описанием состояния армии Украины и планов Вашингтона и НАТО по ее дальнейшему укреплению. Министерство обороны США занялось расследованием этого инцидента. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя военного ведомства, передает РИА Новости.

The New York Times пишет, что один из опубликованных документов с грифом «совершенно секретно» описывает «Статус конфликта по состоянию на 1 марта». В другом есть информация о 12 украинских бригадах, которые находятся в стадии формирования. Девять из них, как пересказывает издание, обучаются и снабжаются США и другими странами НАТО. Шесть из этих бригад будут готовы к концу марта, остальные — к концу апреля. В документах утверждается, что готовность шести из девяти таких бригад ожидается к 31 марта, а остальных — к 30 апреля.