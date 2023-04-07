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55 минут назад

В России объяснили снижение Западом поставок вооружений Украине

Lenta.ru

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с Ura.ru Украине. По его словам, основными причинами этого стали постоянные призывы Киева о передаче все больших объемов оружия, а также неумение Вооруженных сил Украины (ВСУ) производить обслуживание техники должным образом.

В России объяснили снижение Западом поставок вооружений Украине
Фото: ReutersReuters

«Пришло осознание, что сколько не поставляй, все мало со стороны Украины. Второе — сколько не поставляй, мы все уничтожим. Я прикладываю к этому, что они не умеют, не обслуживают, нужно ремонтировать», — заявил военный эксперт.

Он отметил, что западные страны передают Киеву технику непонятного качества и даже не скрывают этого. Хатылев добавил, что США давно не пользуются теми вооружениям, которые в настоящее время поставляют ВСУ, получая деньги за то, что «собирают и отдают хлам», после чего покупают себе новое оборудование.

Ранее глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна не готова поддерживать Украину в ущерб своей обороноспособности. Он подчеркнул, что Афины передадут, что смогут, однако это ни в коей мере не должно ослаблять их собственную обороноспособность.

Армия,Сергей Хатылев,
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