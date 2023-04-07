ВВС Израиля начали массированную атаку по сектору Газа

Армия Израиля наносит удары по сектору Газа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

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Издание уточняет, что атака началась в момент проведения в Израиле заседания военно-политического кабинета, цель которого — оценить ситуацию в сфере безопасности на фоне недавней атаки Израиля со стороны сектора Газа и Ливана одновременно. Военные Израиля считают, что за атаку ответственно палестинское движение «Хамас», контролирующее сектор Газа. Подразделения «Хамаса» есть и в Ливане.

Газета напоминает, что глава политического бюро «Хамас» Исмаил Хания на этой неделе находился в Бейруте. Накануне вечером он встретился с руководством базирующихся в Ливане палестинских движений, связанных с «Хамас», и пообещал продолжать борьбу с «израильской оккупацией».