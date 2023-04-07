СМИ сообщили о взятии российскими бойцами центра Артемовска

«Центр Артемовска наш. Артемовск юридически наш. Артемовск неминуемо будет полностью наш. За спиной разваленное здание городской администрации и центральная площадь. Зарекался не ходить больше никогда на непосредственные штурмы, но бойцам ЧВК „Вагнер“ отказать сложно. Вечеринка удалась на славу, летело все подряд и густо», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.