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38 минут назад

WarGonzo: российские бойцы взяли центр Артемовска

Ura.Ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр Артемовска (Бахмута) и взяли под контроль городскую администрацию. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов.

СМИ сообщили о взятии российскими бойцами центра Артемовска
Фото: Минобороны РФ / ТАССМинобороны РФ / ТАСС

«Центр Артемовска наш. Артемовск юридически наш. Артемовск неминуемо будет полностью наш. За спиной разваленное здание городской администрации и центральная площадь. Зарекался не ходить больше никогда на непосредственные штурмы, но бойцам ЧВК „Вагнер“ отказать сложно. Вечеринка удалась на славу, летело все подряд и густо», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что юридически Артемовск взят. На Западе уже признали успехи российских военнослужащих в данном населенном пункте. По словам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, ВСУ сейчас пытаются сосредоточить свои силы с Артемовска в городе Авдеевке, в котором идет успешное продвижение ВС РФ.

Армия,Семен Пегов,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,
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