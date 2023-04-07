Израильские военные атаковали Ливан

Израильская армия наносит в ночь на пятницу удары по территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля атакует Ливан. Подробности последуют", - говорится в сообщении, размещенном на странице армии в Twitter.

Agence France-Presse также сообщило о мощных взрывах в районе Тира на юге Ливана. Ранее в ночь на пятницу Израиль также атаковал районы сектора Газа.

В четверг северные районы Израиля были обстреляны с территории Ливана. По Израилю, по данным армии страны, были выпущены по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой противовоздушной обороны.