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49 минут назад

Израильские военные наносят удары по районам Ливана

ТАССиещё 5

Израильская армия наносит в ночь на пятницу удары по территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Израильские военные атаковали Ливан
Фото: flickr.comflickr.com

"Армия обороны Израиля атакует Ливан. Подробности последуют", - говорится в сообщении, размещенном на странице армии в Twitter.

Agence France-Presse также сообщило о мощных взрывах в районе Тира на юге Ливана. Ранее в ночь на пятницу Израиль также атаковал районы сектора Газа.

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В четверг северные районы Израиля были обстреляны с территории Ливана. По Израилю, по данным армии страны, были выпущены по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой противовоздушной обороны.

Обострение обстановки на севере Израиля началось на фоне эскалации напряженности в южных районах, прилегающих к сектору Газа, откуда палестинские радикалы уже два дня запускают ракеты по израильской территории. Одновременно в Иерусалиме нарастает напряженность вокруг священной для мусульман мечети Аль-Акса на Храмовой горе, где уже несколько раз происходили столкновения между палестинцами и израильскими силами.

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