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44 минуты назад

В ДНР сообщили, что число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ возросло до двух

ТАССиещё 7

Число погибших мирных жителей в результате предпринятого в субботу украинскими вооруженными силами обстрела Ясиноватой возросло до двух. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ возросло до двух
Фото: ТАССТАСС

"Населенный пункт Ясиноватая: погибли двое мужчин, 1988 и 1987 года рождения", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства.

Ранее глава администрации города Дмитрий Шевченко проинформировал об одном погибшем и 14 раненых в результате обстрелов. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что киевские силовики за день выпустили по Ясиноватой 33 снаряда натовского калибра 155 мм и две ракеты из реактивной системы залпового огня.

Армия,СВО,Дмитрий Шевченко,
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