Подоляк озвучил условия для начала украинского контрнаступления
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о важных условиях для начала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинский «24 канал».
По словам советника, важной составляющей контрнаступления является накопление оружия и военной техники. Другая важная часть – интенсивные тренировки украинских военнослужащих. Необходимым элементом также является планирование Генеральным штабом ВСУ всех деталей операции. В завершении Подоляк также выделил информационную составляющую, которая оказывает влияние на мораль противника.
«Когда все сойдется в один "пазл", эта операция начнется», – подытожил он. По словам Подоляка, Украина постоянно следит за этими составляющими, ожидая, когда будут решены последние вопросы.
Ранее Подоляк заявил, что Украина вернет Крым за следующие полгода, после чего разрушит Крымский мост.