Подоляк озвучил условия для начала украинского контрнаступления

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о важных условиях для начала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинский «24 канал».

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По словам советника, важной составляющей контрнаступления является накопление оружия и военной техники. Другая важная часть – интенсивные тренировки украинских военнослужащих. Необходимым элементом также является планирование Генеральным штабом ВСУ всех деталей операции. В завершении Подоляк также выделил информационную составляющую, которая оказывает влияние на мораль противника.

«Когда все сойдется в один "пазл", эта операция начнется», – подытожил он. По словам Подоляка, Украина постоянно следит за этими составляющими, ожидая, когда будут решены последние вопросы.