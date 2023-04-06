Армения исчезла из списка стран-участниц учений союзников США Defender 23

Армения исчезла из списка стран, которые должны принять участие в военных учениях Defender 23 под руководством США в Европе. Ранее на официальном сайте Пентагона Армения упоминалась в числе участников маневров, но теперь названия страны уже нет в списке.
Помимо США, в учениях Defender 23 примут участие войска Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдавии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании, — сообщается на сайте американского оборонного ведомства.
Изначально в Минобороны США анонсировали, что в многонациональных учениях Defender 23 на территории Европы примут участие 17 тысяч военных из 26 стран.