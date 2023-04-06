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37 минут назад

Израильский город подвергся минометному обстрелу со стороны Ливана

Елена Прошина

Город Метула на севере Израиля подвергся минометному обстрелу со стороны Ливана. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Израильский город подвергся минометному обстрелу со стороны Ливана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Получено сообщение о минометном обстреле территории вблизи Метулы со стороны ливанской границы. В результате осмотра этого района обнаружены остатки боеприпасов. Подробности позже», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства. Причиной стала атака со стороны Ливана. ПВО Израиля смогли перехватить несколько ракет, но один мирный житель получил осколочные ранения.

Армия,Биньямин Нетаньяху,ЦАХАЛ,
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