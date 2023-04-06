Израильский город подвергся минометному обстрелу со стороны Ливана

Город Метула на севере Израиля подвергся минометному обстрелу со стороны Ливана. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Получено сообщение о минометном обстреле территории вблизи Метулы со стороны ливанской границы. В результате осмотра этого района обнаружены остатки боеприпасов. Подробности позже», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства. Причиной стала атака со стороны Ливана. ПВО Израиля смогли перехватить несколько ракет, но один мирный житель получил осколочные ранения.