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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

За прошедшие сутки российские войска уничтожили до 370 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на донецком направлении. О потерях украинской стороны Минобороны России рассказало в Telegram.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении
© РИА Новости

Кроме того, благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск, ударам авиации и артиллерии были уничтожены три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки военные Украины потеряли до 80 бойцов на краснолиманском направлении. Кроме того, российские военные разбили склады боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике, Херсонской и Запорожской областях.

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