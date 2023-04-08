Минобороны рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

За прошедшие сутки российские войска уничтожили до 370 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на донецком направлении. О потерях украинской стороны Минобороны России рассказало в Telegram.

Кроме того, благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск, ударам авиации и артиллерии были уничтожены три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».