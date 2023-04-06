МО РФ заявило о попытке проникновения украинской ДРГ на территорию Брянщины

Министерство обороны России заявило о пресечении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе Случовска Брянской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

«Сегодня около 8.30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ», – сказано в сообщении.

Уточняется, что в составе ДРГ находилось более 15 человек.

Согласно сообщению министерства, диверсионная группа была накрыта артиллерийским огнём, после чего понесла потери и отступила обратно на территорию Украины. Ведомство также уточнило, что потери среди военнослужащих России отсутствуют.