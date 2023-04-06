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14 минут назад

Армия России сорвала попытку ВСУ перейти в контратаку на территории ДНР

Lenta.ru

Военнослужащие Восточной группировки российских войск в зоне спецоперации пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России сорвала попытку ВСУ перейти в контратаку на территории ДНР
Фото: lenta.rulenta.ru

Для контратаки на указанные населенные пункты была сформирована штурмовая группа противника, уточнили в министерстве.

Помимо этого, Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара, а также на территории Запорожской области.

Всего за минувшие сутки потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениям составили до 35 человек убитыми. Помимо этого, было уничтожено две единицы бронетехники противника и два буксируемых артиллерийских орудия.

Также на брифинге представитель Минобороны рассказал о попытке прорыва группы украинских диверсантов на территорию Брянской области. По словам Игоря Конашенкова, отряд численностью 15 человек планировал атаковать село Случаевск. Вступившие в бой военнослужащие Западного военного округа рассеяли диверсионный отряд, нанесли ему поражение и заставили отступить. С российской стороны потерь нет.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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