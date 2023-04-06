Италия привела в боевую готовность ПВО в Словакии

Объединенное авиационное командование НАТО сообщает, что Италия привела в боевую готовность систему ПВО SAMP/T, которая развёрнута в Словакии. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно сообщению НАТО, система SAMP/T защищает восточный фланг альянса и связана с его оборонительной архитектурой.

«Развертывание итальянских SAMP/T в Словакии укрепляет силы сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге. Показав положительные результаты при проверке готовности, наша система теперь вносит свой вклад в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО», – заявил командир оперативной группы SAMP/T подполковник Микеле Веллуччи.

Система зенитно-ракетного комплекса SAMP/T предназначена для обороны воздушного пространства от крылатых и тактических баллистических ракет, а также самолётов. Дальность действия комплекса достигает 100 км для авиационных целей и до 35 км для баллистических ракет.