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США проведут учения в Европе совместно с 25 странами

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США проведут учения Defender 23 в Европе совместно с 25 странами. В них примут участие около девяти тысяч американских военных и 17 тысяч военнослужащих стран-партнеров Вашингтона. Сообщение об этом опубликовано на Пентагона.

США проведут учения в Европе совместно с 25 странами
© lenta.ru

«Эти ежегодные учения, длящиеся почти два месяца, сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании предварительно размещенных армейских запасов и оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами», — заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

В тренировках, помимо США, примут участие войска из Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.

Учения призваны продемонстрировать способность вооруженных сил США быстро развертывать боеспособные войска и технику, чтобы успокоить союзников и сдержать тех, кто угрожает миру и Европе.

Ранее США, Япония и Южная Корея начали совместные военно-морские учения вблизи Корейского полуострова в ответ на ядерную угрозу КНДР. Учения направлены на борьбу с подводными лодками и перехват баллистических ракет потенциального противника.

В свою очередь, власти КНДР в официальном порядке уведомили военное руководство США и их союзников, назвав их марионеточными государствами, что северокорейский ядерный арсенал в любой момент готов к использованию в ответ на «безрассудные действия военных маньяков».

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