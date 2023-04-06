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56 минут назад

«Вялотекущая война»: Сатановский отреагировал на удар ракетами по Израилю

News.ru

Обмен ракетными обстрелами между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» является вялотекущей войной, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Евгений Сатановский. По мнению эксперта, обострение ситуации на границах является продолжением старых схем. Ранее СМИ сообщили об ответной атаке Израиля по Ливану, с территории которого по еврейскому государству были выпущены несколько ракет.

«Вялотекущая война»: Сатановский отреагировал на удар ракетами по Израилю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Война у Израиля с Ираном и «Хезболлой», а у «Хезболлы» и Ирана — с Израилем. И в тот момент, когда надо напрячь ситуацию, по Израилю бьют ракетами, а Израиль отвечает. Это вялотекущая война, продолжение старых схем. Ничего нового, — заявил Сатановский.

6 апреля израильские СМИ сообщили о десятках ракет, выпущенных с ливанской территории по северу Израиля, в результате пострадали не менее трех человек. Перед атакой в двух населенных пунктах на севере страны сработали сирены воздушной тревоги. Международный аэропорт в Тель-Авиве на фоне обстрелов приостановил прием и отправку рейсов. В ответ израильская армия нанесла удар по южным окраинам Ливана.

5 апреля Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа, было выпущено девять ракет, из них четыре были перехвачены системой ПВО.

Армия,Евгений Сатановский,Хезболла,
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