Израиль нанес ответный удар по Ливану

Израиль обстрелял южные районы Ливана в ответ на запуск ракет с территории этой страны, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в силах безопасности. Под удар попали окраины населенного пункта Эль-Клейла неподалеку от города Тир.

Сообщается, что по территории Ливана выпущено не меньше 15 ракет. Над территорией страны на небольшой высоте летают израильские самолеты-разведчики, передает Sky News Arabia.

Ранее израильские СМИ сообщили о десятках ракет, выпущенных с ливанской территории. Они были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи. Эхо от громких взрывов слышали жители израильских городов, расположенных вдоль ливанской границы.