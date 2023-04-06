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16 минут назад

Белгородский губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Валуйском округе

Газета.Ruиещё 2

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

В Белгородской области ПВО сбила беспилотник
Фото: vvgladkov/Telegramvvgladkov/Telegram

«Его остатки упали в поле», — пояснил губернатор.

По его словам, пострадавших и повреждений нет. Оперативная группа сейчас занимается исследованием территории.

Накануне Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу село Новая Таволжанка в Шебекинском районе. По словам чиновника, местные жители не пострадали, администрация села вывезла их на броневиках на безопасное расстояние. Но снаряды повредили три частных дома и три автомобиля: выбиты окна, посечены фасады и кровля.

До этого Гладков сообщал, что военные ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства в Белгородской области.

Приграничная с Украиной Белгородская область России неоднократно подвергалась обстрелу со стороны ВСУ.

Армия,Вячеслав Гладков,
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