В Белгородской области ПВО сбила беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Фото: vvgladkov/Telegram vvgladkov/Telegram

«Его остатки упали в поле», — пояснил губернатор.

По его словам, пострадавших и повреждений нет. Оперативная группа сейчас занимается исследованием территории.

Накануне Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу село Новая Таволжанка в Шебекинском районе. По словам чиновника, местные жители не пострадали, администрация села вывезла их на броневиках на безопасное расстояние. Но снаряды повредили три частных дома и три автомобиля: выбиты окна, посечены фасады и кровля.

До этого Гладков сообщал, что военные ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства в Белгородской области.