Десятки ракет выпущены из Ливана по северу Израиля

Днем в четверг, 6 апреля, по Израилю выпустили ракеты с территории Ливана, как минимум одна ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол» над севером страны. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Силы обороны Израиля.

В первый день праздника Песах в Бецет, Шломи и других городах Западной Галилеи, недалеко от границы с Ливаном, прозвучали сирены, оповещающие о приближающихся ракетах.

Спасательная служба сообщила, что один мужчина получил легкие ранения осколками ракеты, еще один был ранен по дороге в бомбоубежище.

Ответственность за атаку пока никто не взял, но ракеты были запущены через несколько часов после того, как ливанское движение «Хезболла» заявило, что поддержит «все меры», которые палестинцы могут предпринять против Израиля после столкновений на Храмовой горе.

Премьер-министра Биньямина Нетаньяху проинформировали об атаках, он начал экстренное совещание с военными и руководителями службы безопасности.

Ливанские СМИ сообщили, что израильская артиллерия обстреляла южный ливанский город Аль-Клайле, пишет Haaretz.

Атака из Ливана произошла на фоне ракетных обстрелов из сектора Газа и столкновений у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

В ночь на 5 апреля из сектора Газа по Израилю было выпущено девять ракет. В радикальной палестинской группировке «Исламский джихад» заявили, что удар стал ответом на «попытку осквернения Храмовой горы» - планы по жертвоприношению козла на Пасху верующими-евреями.

Место на вершине холма в Иерусалиме является самым священным в иудаизме и третьим по святости в исламе. Для евреев этот холм - Храмовая гора, место двух библейских храмов, а для мусульман - Харам аш-Шариф, место восхождения пророка Мухаммеда на небеса.

Вся вершина холма считается мусульманами комплексом мечети Аль-Акса. Евреям и другим немусульманам разрешено посещать комплекс, но не молиться.